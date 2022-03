Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Audi rollt zurück

Bad Salzungen (ots)

Der Audi einer 72-Jährigen rollte Donnerstagabend in der Straße Untere Beete in Bad Salzungen rückwärts auf einen geparkten Seat. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

