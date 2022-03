Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich in der Zeit von Mittwoch, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 06:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem gegenwärtig leerstehenden Wohnhaus in der Helenenstraße in Hildburghausen. Der Einbrecher entwendete ein Verlängerungskabel, ein Baustellenradio sowie dazugehörige Akkus und ein Ladegerät im Gesamtwert von ca. 500 Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Da in der Vergangenheit bereits schon einmal eingebrochen wurde, stellte der Geschädigte eine Wildkamera auf, welche den Täter dieses Mal bei seiner Tat filmte. Die Ermittlungen zu ihm dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt zur Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) aufzunehmen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell