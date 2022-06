Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen und Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Attendorn (ots)

Am Sonntagabend (21:35 Uhr) hat sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Daimlerstraße ereignet, bei der ein weiterer beteiligter Pkw-Fahrer noch gesucht wird. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 51-Jähriger die Daimlerstraße aus Richtung des Kreisverkehrs Zeppelinstraße. Er gab an, dass ihm dann auf Höhe eines Autohauses in einer Kurve ein unbekannter Pkw auf seiner Fahrbahn entgegengekommen sei. Daraufhin versuchte er, auszuweichen und geriet mit seinem Fahrzeug in den an die Fahrbahn angrenzenden Grünstreifen. Er verlor anschließend die Kontrolle über den Pkw, touchierte einen Baum und prallte mit dem Heck gegen den Zaun eines Autohauses. Sowohl der Zaun als auch ein dort ausgestelltes Fahrzeug wurden dabei beschädigt. Der oder die Fahrzeugführerin setzte die Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der 51-Jährige gab an, dass es sich bei dem unbekannten Auto um einen silbernen Kombi handeln müsse. Insgesamt entstand Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen sowie am Zaun und an dem Baum im vierstelligen Eurobereich. Zur Klärung der Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen. Diese melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Attendorn unter der Telefonnummer 02761-9269-4122.

