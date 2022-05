POL-KA: (KA) Malsch - Verkehrsunfall auf der BAB 5 führte zu Sperrung

Karlsruhe (ots) - Leichte Verletzungen trug ein 19-jähriger Fahrer eines Opel bei einem Zusammenstoß mit einem französischen Militärlastwagen am Freitag gegen 11.30 Uhr an der Anschlussstelle Ettlingen davon. Das französische Militärfahrzeug befuhr in einer Kolonne die Herrenalber Straße (L561) von Rüppurr in Richtung Ettlingen. Die Kolonne ordnete sich zum ...

mehr