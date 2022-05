Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Unfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen trug ein 19-jähriger Fahrer eines Opel bei einem Zusammenstoß mit einem französischen Militärlastwagen am Freitag gegen 11.30 Uhr an der Anschlussstelle Ettlingen davon. Das französische Militärfahrzeug befuhr in einer Kolonne die Herrenalber Straße (L561) von Rüppurr in Richtung Ettlingen. Die Kolonne ordnete sich zum Linksabbiegen auf die A5 in Richtung Frankfurt ein und musste zunächst an der roten Ampel halten. Als die Ampel für die Militärkolonne auf "grün" sprang, fuhr der von einem 31-jährigen Soldaten gesteuerte Lastwagen los. Zeitgleich überquerte der in Richtung Karlsruhe fahrende Opel-Fahrer mutmaßlich bei "rot" die Kreuzung und kollidierte mit dem Militär-Lkw. Hierbei zog sich der Opel-Fahrer leichte Verletzungen zu, er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Während am Lkw nur leichter Schaden entstand, entstand am Opel wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt etwa 9.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe aufgenommen. Zeugen, die etwas zur Ampelschaltung während des Unfalls sagen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

