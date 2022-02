Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: K 1688 überschwemmt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 05:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1688 von Enzweihingen nach Riet zu einer circa 50 Meter langen Überschwemmung. Der an die Kreisstraße angrenzende Strudelbach trat am Montagmorgen über die Ufer, weshalb durch Beamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz eine provisorische Straßensperrung eingerichtet wurde. Durch die Straßenmeisterei Vaihingen an der Enz wurden hierauf Warnschilder, Warnbaken und Pylonen aufgestellt, um Verkehrsteilnehmer auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Gegen 09:45 Uhr hatte sich das Wasser zurückgezogen und die Maßnahmen konnten aufgehoben werden.

