POL-LB: Gärtringen: von der Fahrbahn abgekommener LKW verursacht Stau

Ludwigsburg (ots)

Einen größeren Stau verursachte ein von der Fahrbahn abgekommener LKW am Motntagmorgen, gegen 07.00 Uhr, im Bereich um den Kreisverkehr der Kreisstraße 1077 und der Böblinger Straße in Gärtringen. Aufgrund von Straßenglätte rutschte der LKW beim Befahren des Kreisverkehrs von der Fahrbahn in den Grünstreifen und fuhr sich dort fest. Die K 1077 war von Ehningen in Richtung Gärtringen gesperrt. Auch der gesamte Kreisverkehr war gesperrt. Der Verkehr musste umgeleitet werden. Gegen 09.25 Uhr war der LKW vom Abschleppdienst befreit worden und die Sperrung konnte aufgehoben werden.

