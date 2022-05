POL-OE: Buchladenverkäuferin bestohlen

Olpe (ots) - Nachdem gestern (30. Mai) bei einem Einbruchsversuch in der Winterbergstraße ein 23-Jähriger in Gewahrsam genommen wurde, hat am selben Morgen gegen 10:30 Uhr ein Imbissbetreiber einen Einbruch in der Frankfurter Straße gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drang hier ein zunächst Unbekannter in die Räume des Imbisses ein, indem er ein auf Kipp stehendes Fenster gewaltsam öffnete. Im Inneren fand er eine Bargeldkasse vor, aus welcher er Geld stahl. ...

