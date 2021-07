Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von hochwertigem Bohrhammer und Kabeltrommel

Trier-Ehrang (ots)

Am Donnerstag, 22.07.2021, gegen 16:20 Uhr, kam es in der Kyllstraße in Trier-Ehrang zu einem Diebstahl von einem hochwertigem Bohrhammer und einer Kabeltrommel. Die Gegenstände wurden einer Firma entwendet, die dort ein hochwassergeschädigtes Anwesen sanierten. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, unter der Telefonnummer 06502-9157-10, in Verbindung zu setzen.

