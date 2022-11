Polizei Köln

POL-K: 221128-1-K Sparkasse KölnBonn und Polizei Köln warnen vor Betrügern am Telefon - Pressetermin

Köln (ots)

Am Mittwoch (30. November) informieren die Sparkasse KölnBonn und die Polizei Köln in der Bankfiliale am Neumarkt in der Kölner Innenstadt zwischen 10 und 13 Uhr rund um das Thema Trickbetrug zum Nachteil von älteren Menschen.

Betrüger, die sich unter anderem als Polizisten, Staatsanwälte und Enkel ausgeben, setzen Seniorinnen und Senioren am Telefon massiv unter Druck und bringen diese dazu, ihrer Ersparnisse von der Bank abzuholen. Den letzten Kontakt zu Außenstehenden, haben die Angerufenen oft in den Bankfilialen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geldinstitute sind daher regelmäßig die Letzten, die die bevorstehende Übergabe der Ersparnisse an die Kriminellen noch verhindern können, so dass deren Aufmerksamkeit eine besondere Bedeutung zukommt.

Die Sparkasse KölnBonn und die Polizei Köln engagieren sich gemeinsam gegen die perfiden Betrugsmaschen. Die Leiterin für den Bereich Geldwäsche und Betrugsprävention von der Sparkasse KölnBonn Elisabeth Landschneider und der stellvertretenden Leiter des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention/Opferschutz Thomas Jansen werden am

Mittwoch (30. November) um 11 Uhr in der Filiale der Sparkasse KölnBonn am Neumarkt 1d in 50667 Köln

bei einem Pressetermin über die Präventionsarbeit mit Geldausgabeumschlägen und Kundenflyer informieren.

Zudem werden der Filialleiter Andreas Zindt, der im August diesen Jahres selbst einen Betrugsversuch verhindert hat, sowie der ehemalige Direktor des Kölner Zoos Professor Gunther Nogge, der im Dezember 2021 von falschen Polizisten angerufen wurde, für Interviews und O-Töne zur Verfügung stehen.

