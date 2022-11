Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Elztal: Vier Personen verletzt und 15.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Vier Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 15.000 Euro waren die Folge eines Unfalls auf der Bundesstraße 27 bei Elztal am späten Freitagabend. Gegen 22 Uhr bog ein 34-Jähriger mit seinem VW Polo an der Einmündung der B292 auf die B27 zwischen Auerbach und Rittersbach nach links in Richtung Mosbach ab. Dabei übersah er wohl den auf der B27 fahrenden bevorrechtigten 43-jährigen in seinem VW Sharan. Der Polo kollidierte mit dem Sharan im Einmündungsbereich. Dieser drehte sich hierdurch um die eigene Achse und kam nach etwa 75 Metern zum Stehen. Durch den Aufprall wurden der Fahrer des Polos und die 65, 36 und 62 Jahre alten Mitfahrer des Sharan leicht verletzt. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme etwa eine Stunde voll gesperrt.

Mudau: Technischer Defekt - Auto brennt aus

Rauch aus den Armaturen schlug einem 25-Jährigen am Sonntagmittag in Mudau bei einer Fahrt mit seinem Bus entgegen. Gegen 13.45 Uhr wurde den Rettungskräften ein Fahrzeugbrand "Im Ünglertstal" im Mudauer Ortsteil Donebach gemeldet. Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache, dass der VW T4 Feuer fing. Der 25-jährige Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin konnten den Bus am Fahrbahnrand abstellen und unverletzt verlassen. Der T4 brannte vollständig aus und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro.

Elztal: Mit dem Auto durch einen Zaun - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Vermutlich weil er alkoholisiert war, verlor ein 24-Jähriger am Samstagabend in Elztal-Rittersbach die Kontrolle über seinen Polo. Der Fahrer des VW streifte gegen 17.15 Uhr auf der Georgstraße eine Steinmauer. Von dieser wurde das Fahrzeug abgewiesen und durchschlug in der Folge einen Maschendrahtzaun. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem 24-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab über 2,6 Promille. Der Polo-Lenker musste die Polizisten daraufhin in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes blieb bei den Beamten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Neckarzimmern: 20.000 Euro Sachschaden beim Rangieren - Sattelzug zu groß für Burghof

Einen Schaden von etwa 20.000 Euro verursachte ein 76-Jähriger beim Rangieren mit seinem Sattelzug in Neckarzimmern. In der Nacht auf Samstag versuchte der Fahrer des LKW der Marke VOLVO mutmaßlich den Fehler seines Navigationsgerätes durch ein Wendemanöver im Innenhof der Burg Hornberg zu beseitigen. Dabei stieß er allerdings auf einige Hindernisse. Er beschädigte während des Rangierens einen Baum, ein Hausdach, zwei Fahrzeuge, Fässer, Blumenkübel, eine Mauer und den Sandstein-Torbogen der Hauptzufahrt.

