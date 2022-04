Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Teures E-Bike gestohlen

Tuttlingen (ots)

Ein Mountainbike im Wert von über 6000 Euro ist von Samstag auf Sonntag bei der Volkshochschule von einem unbekannten Dieb gestohlen worden. Wie der Besitzer gegenüber der Polizei angab, war das schwarze Fahrrad der Marke "Centurion", das einen goldenen Schriftzug am Rahmen hatte, am Fahrradständer der Volkshochschule in der Straße "In Wöhrden" angekettet. Hinweise zum Dieb und Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizei Tuttlingen unter Telefon 07461 9410 entgegen.

