POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Erneut kommt es auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Saarbrücker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem eine Frau am Samstagmittag zwischen 13 und 13:45 Uhr in einem Discounter einkaufen war, stellte sie eine Beschädigung an ihrem Kleinwagen fest. Aufgrund der Spurenlage dürfte der Streifschaden beim Ein-/Ausparken durch einen anderen Pkw verursacht worden sein. Der Unfallbeteiligte verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei Lauterecken bittet um Zeugenhinweise, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. |pilek

