POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.11.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Boxberg: Polizei verhindert Reifendiebstahl

Drei Männer versuchten am Sonntagmorgen mehrere Traktorreifen in Boxberg-Bobstadt zu entwenden und wurden dabei von der Polizei erwischt. Die Polizisten wurden gegen 7 Uhr im Rahmen der Streifenfahrt auf die Diebe aufmerksam, die in der Bobstadter Straße große Traktorreifen zu einem Transporter trugen. Bei einer Kontrolle wurden im Fahrzeug außerdem mehrere vermeintlich neue Kleidungsstücke in Säcke verpackt aufgefunden. Da es sich hierbei um Diebesgut handeln könnte und von den Anwesenden kein Nachweis des Kaufs vorgezeigt werden konnte, wurde der Inhalt des Fahrzeugs beschlagnahmt. Der Wert der Ware wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

A81 / Grünsfeld: 35.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand am Samstagabend bei einem Unfall auf der A 81 an einem Mercedes Vito. Der Fahrer war gegen 20.30 Uhr zwischen der Landesgrenze Bayern und der Anschlussstelle Tauberbischofsheim unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatter Straße kam das Fahrzeug ins Schleudern und prallte rechts der Fahrbahn gegen die Schutzplanke. Anschließend drehte sich der Vito um 180 Grad und kam entgegen der Fahrrichtung an der Mittelleitplanke zum Stehen. Die insgesamt sieben Personen, die sich im Fahrzeug befanden, blieben unverletzt. Ein herumfliegendes Fahrzeugteil beschädigte ein vorbeifahrendes Wohnmobil. Zehn Elemente der Schutzplanke wurden beschädigt und es entstand ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro. Der Vito musste abgeschleppt werden.

Freudenberg: Mann auf Veranstaltung verprügelt

Unbekannte verletzten einen 31-Jährigen bei einer Veranstaltung am Samstag in Freudenberg-Boxtal. Der Mann meldete der Polizei am Sonntag, dass er am Samstagmorgen gegen 1 Uhr auf dem Sportgelände am Sportplatzweg während einer Feier von mehreren Personen auf den Boden gestoßen und getreten wurde. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim zu wenden.

Wertheim: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Die Scheibe eines Pkws schlugen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in Wertheim ein. Der Audi war zwischen 21 Uhr am Samstag und 3 Uhr am Sonntag in der Vaitsgasse geparkt. Der oder die Täter schlugen die Scheibe ein, entwendeten jedoch nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

Königheim: Traktor überschlagen - Fahrer verletzt

Leicht verletzt wurde ein 53-Jähriger am Samstagmittag in Königheim, als sich sein Traktor überschlug. Der Mann befuhr gegen 12.45 Uhr ein Flurstück am Gemeindeverbindungsweg zwischen Königheim und Külsheim. Er lud Brennholz auf den am Traktor angebrachten Anhänger. Als er die Rückegasse in Richtung des Gemeindeverbindungswegs befuhr, kam er vermutlich aufgrund der winterlichen Verhältnisse und der steilen Abfahrt ins Rutschen. Der Traktor überschlug sich mehrfach und kam dann auf den Reifen zum Stehen. Der 53-Jährige konnte sich selbständig aus dem Traktor befreien. Er wurde später vom Rettungsdienst ärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

