Polizei Köln

POL-K: 220308-6-K Führerschein, Handy und Audi nach illegalem Rennen in Kalk beschlagnahmt

Köln (ots)

Nach einem illegalen Rennen durch Köln-Kalk hat ein Streifenteam am späten Montagabend (7. März) den Audi A5 und das Mobiltelefon eines 19 Jahre alten Mannes beschlagnahmt. Seinen Führerschein, den der Fahrer eigenen Angaben nach gerade erst wieder vom Straßenverkehrsamt zurück bekommen hatte, musste er erneut an die Beamten übergeben.

Zeugenaussagen zufolge soll sich der 19-jährige Audi-Fahrer gegen 22.50 Uhr ein Rennen mit einem mutmaßlich schwarzen BMW geliefert haben. Dabei sollen er und sein Kontrahent die beiden Fahrzeuge zwischen der Kalker Hautpstraße und der Kalk-Mülheimer Straße auf über 100 km/h statt der erlaubten 50km/h beschleunigt haben und mehrfach über "Rot" gefahren sein.

Die Ermittlungen zu dem an dem Rennen beteiligten BMW dauern derzeit noch an. In diesem Zusammenhang werten Ermittler des Verkehrskommissariats 4 auch die Aufnahmen der neuen neuen polizeilichen Videobeobachtung in Kalk aus.

Zeugen, die insbesondere Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder die Identität des Fahrers geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 4 zu melden.(mm/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell