POL-K: 220308-5-K Öffentlichkeitsfahndung nach Mittäter bei versuchtem Wohnungseinbruch

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 5 vom 26.08.2020

Im Zuge der Strafermittlungen gegen zwei am 25. August 2020 in Köln-Bocklemünd auf frischer Tat gestellte, 29-jährige Einbrecher sucht die Kripo Köln auf der Grundlage eines Gerichtsbeschlusses mit einem Fahndungsfoto nach deren seinerzeitigem, mutmaßlichen "Tippgeber". Der abgebildete Mann steht im Verdacht, den an der Lasker-Schüler-Straße Festgenommenen vorher Informationen über die Wohnung und dort gelagerte Wertgegenstände übermittelt zu haben. Die Tatbeute sollte nach derzeitigem Kenntnisstand anschließend unter den drei Beteiligten geteilt werden.

Ein Foto des Gesuchten ist unter folgendem Link abrufbar: https://url.nrw/99

Eine Zeugin hatte die Verdächtigen bemerkt, als diese versuchten, die Wohnungstür aufzuhebeln. Daraufhin hatte die Kölnerin in der Nähe befindliche Angehörige alarmiert, die dann das spontan flüchtende Einbrecher-Duo stoppten und der Polizei übergaben. Das Kriminalkommissariat 72 bittet dringend um Zeugenangaben zu Identität und Aufenthaltsort des Abgebildeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

