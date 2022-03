Polizei Köln

POL-K: 220308-3-K Zeugenaufruf nach Diebstahl von Tageseinnahmen an einer Tankstelle

Köln (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl an einer Tankstelle an der Rolshover Straße im Stadtteil Poll vom Montagvormittag (7. März) sucht die Polizei nach einem 25-30 Jahre alten Verdächtigen. Dem Mann wird vorgeworfen gegen 11 Uhr die Tankstelleneinnahmen des Wochenendes aus dem Kofferraum des Autos eines Mitarbeiters (54) entwendet zu haben. Dabei soll er den 54-Jährigen mit einem Messer bedroht haben, bevor er mit einer fünfstelligen Beute in Richtung Verkehrsübungsplatz flüchtete.

Der Gesuchte soll schlank und etwa 1,80 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blaue Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und eine schwarze OP-Maske.

Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats fragen: Wer hat die Tat beobachtet oder den beschriebenen Mann flüchten sehen? Wer kann Angaben zu dem Gesuchten, zu dessen Aufenthaltsort oder zum Verbleib der Beute machen? Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariats 74 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cr/al) entgegen. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell