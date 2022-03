POL-K: 220307-4-K Demonstrationen mit Schwerpunkt Kölner Innenstadt - Verkehrsstörungen erwartet

Köln (ots) - Polizisten haben in der Nacht zu Samstag (5. März) in Köln-Merheim einen Einbrecher (33) auf frischer Tat festgenommen. Der 33-Jährige soll nur Stunden zuvor in insgesamt drei Discountmärkte und in ein Mobilfunkgeschäft in den Stadtteilen Kalk, Höhenberg und Merheim eingebrochen sein und dort Alkohol, kleine Elektrogeräte und Bargeld entwendet ...

mehr