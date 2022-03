Polizei Köln

POL-K: 220307-1-K Polizisten stellen Fahrraddieb nach Einbruch-Serie #präsenzimveedel

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag (5. März) in Köln-Merheim einen Einbrecher (33) auf frischer Tat festgenommen. Der 33-Jährige soll nur Stunden zuvor in insgesamt drei Discountmärkte und in ein Mobilfunkgeschäft in den Stadtteilen Kalk, Höhenberg und Merheim eingebrochen sein und dort Alkohol, kleine Elektrogeräte und Bargeld entwendet haben. Zudem trafen alarmierte Einsatzkräfte den Flüchtigen in der Nähe des letzten Tatorts auf einem Fahrrad an, das er nach eigenen Angaben kurz zuvor in Kalk gestohlen hatte. Die Streifenteams stellten das gesamte Diebesgut und Einbruchswerkzeug sicher. Ein Richter schickte den Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, in Untersuchungshaft. Derzeit prüfen die Ermittler des Kriminalkommissariats 71, ob er für weitere Taten in Frage kommt. (cr/al)

