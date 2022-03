Polizei Köln

POL-K: 220307-2-K Schrottreifes Renault Cabriolet aus dem Verkehr gezogen

Köln (ots)

Am Montagmorgen (7. März) haben Polizisten in Köln-Ostheim einen 19 Jahre alten Mann in einem schrottreifen Renault gestoppt und das verkehrsunsichere Cabriolet aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hatten den Wagen mit abgefahrenen Reifen und einer maroden Auspuffanlage gegen 8.30 Uhr auf der Straße Alter Deutzer Postweg kontrolliert. Dabei fiel vor allem die Eigenkonstruktion am Auspuff des Wagens auf, der nur noch mit Draht und Zange vor dem Abfallen gesichert wurde. Die Zivilfahnder ordneten eine Untersuchung beim TÜV an, wo die Prüfer neben einer defekten Bremsanlage auch den erheblichen Ölverlust des Motors auf die umfangreiche Mängelliste setzten und das Cabriolet stilllegten.

Fahrer und Halter erwarten nun ein Bußgeld. (mm/al)

Polizei Köln