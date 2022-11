Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.11.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Räuberischer Diebstahl - 29-Jähriger festgenommen

Weil er im Verdacht steht an einem schweren räuberischen Diebstahl beteiligt gewesen zu sein, wurde ein 29-Jähriger am Mittwoch in Heilbronn vorläufig festgenommen. Auf zwei hochwertige Spirituosenflaschen hatten es zwei Diebe am Mittwochnachmittag in einem Geschäft in einem Einkaufscenter ab-gesehen. Gemeinsam betraten der 29-Jährige und eine unbekannte Person den Laden am Berliner Platz. Während der Unbekannte die Angestellte des Geschäfts ablenkte, steckte der 29-Jährige die beiden Whiskey-Flaschen ein. Als die Frau auf die Tat aufmerksam wurde, kam es zu einer Auseinanderset-zung, bei der sie zu Boden ging und erheblich verletzte wurde. Der 29-Jährige wurde durch eine zivile Streife der Kriminalpolizei unmittelbar nach der Tat vorläufig festgenommen. In seinem Rucksack konnten die Beamten die Spiri-tuosen entdeckten. Der zweite Täter ist bislang nicht bekannt. Der dringend tatverdächtige 29-Jährige wurde am Donnerstag einem Haftrich-ter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staats-anwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermitt-lungen zu dem zweiten Täter dauern an. Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den Unbekannten geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

