POL-DU: Wanheimerort: Smartphones aus Laden gestohlen - Ein Dieb trug Badelatschen

Drei Männer, davon einer in weißen Badelatschen, haben am Donnerstagnachmittag (3. November) gegen 15:20 Uhr mehrere Smartphones aus einem Handyladen am Michaelplatz gestohlen. Zuvor waren zwei der Diebe in das Geschäft gekommen und hatten sich nach dem Lagerbestand von mehreren Geräten erkundigt. Als die drei Mitarbeiterinnen (29, 34, 61) mitteilten, dass sie keine Lagerware führten, gingen die vermeintlichen Kunden wieder hinaus. Kurze Zeit später stürmten die drei Männer in das Geschäft. Während einer die Eingangstür aufhielt, rissen die zwei, die sich vorher als interessierte Kunden ausgaben, vier IPhones aus den Halterungen. Bei der Flucht stießen die Diebe die Filialleiterin (34) beiseite-sie blieb unverletzt. Laut Zeugenaussagen rannten die Männer zunächst über die Markusstraße in Richtung Nikolaistraße. Dort bogen sie nach links in Richtung Wanheimer Straße ab. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die drei Diebe beschreiben können. Derjenige, der die weißen Badelatschen mit rotem Streifen darauf trug, hatte kinnlange, schwarze Haare und eine schlanke Statur. Einer der Komplizen hatte kurze, hochgegelte, dunkle Haare. Bekleidet war der Mann mit einer hellen Hose und einer babyblauen Fleecejacke. Der Dritte trug kurze, schwarz gelockte Haare und dunkle Bekleidung. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

