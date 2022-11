Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Duisburg (ots)

Eine Autofahrerin (47) hat am Mittwochnachmittag (2. November, 15:30 Uhr) beim Rechtsabbiegen aus einer Grundstücksausfahrt auf die Düsseldorfer Straße einen Radfahrer angefahren. Der 80-Jährige stürzte zu Boden. Zunächst schien es, dass der Mann sich nicht schwerschwiegender verletzt hat, so dass die 47-Jährige ihn bis zum Eintreffen des Rettungswagens in ihr Auto setzte und ihn betreute. Bei den Untersuchungen im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der Senior lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat und derzeit in akuter Lebensgefahr schwebt.

