POL-EU: Strohballen in Brand

Euskirchen (ots) - Aufgeklärt ist ein Einbruch in einen BMW aus dem Winter 2021. Die Spur führte zu einem Litauer. In der Nacht vom 16. auf den 17. November 2021 wurde in der Lotharstraße aus einem BMW Airbags, Multimedia-System und das Lenkrad ausgebaut. Die Kriminalpolizei Euskirchen sicherte damals mithilfe der Experten des Erkennungsdienstes (umgangssprachlich "Spurensicherung") verwertbare Spuren. Ein DNA-Treffer ...

