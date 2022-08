POL-EU: Tataufklärung: DNA-Spur führt zu Tatverdächtigem

Weilerswist (ots) - Die Kriminalpolizei Euskirchen hat eine Einbruchsserie aufgeklärt. Seit Anfang April gab es in der Gemeinde Weilerswist insgesamt 18 Wohnungseinbrüche. In den Fokus gerieten ein 42-Jähriger aus der Gemeinde Weilerswist und sein 45-jähriger Bekannter, ebenfalls aus der Gemeinde Weilerswist. Am gestrigen Montag durchsuchten Kriminalbeamte nach ...

