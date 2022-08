POL-EU: Erfolg: Einbruchsserie und schwerer Raub aufgeklärt - Zwei Männer festgenommen

Bad Münstereifel-Rodert (ots) - Ein 61-jähriger Mann aus Euskirchen war am Samstag (13.40 Uhr) auf der Schleidtahlstaße in Richtung Bad Münstereifel unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes Bollscheider Hecke verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Krad und schlitterte in die Leitplanke. Der Mann verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr