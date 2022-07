Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt in Bochum-Ehrenfeld: Polizei sucht Zeugen!

Bochum (ots)

Die Bochumer Kriminalpolizei sucht einen Mann, der am Freitag, 1. Juli, ein Raubdelikt in Bochum verübt hat.

Gegen 7.25 Uhr betrat der Täter Räumlichkeiten einer Stiftung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe an der Christstraße 23. Unter Vorhalten eines Klappmessers forderte er die Herausgabe von Bargeld. Eine Angestellte (51, aus Herne) kam der Aufforderung nach. Der Unbekannte flüchtete mit seiner Beute, die er zuvor in einen Jutesack packte, in Richtung Saladin-Schmitt-Straße.

Der Räuber wird zwischen 30 und 40 Jahren alt, etwa 180 bis 190 cm groß und mit korpulenter Statur beschrieben. Es handele sich laut Zeugenaussage vermutlich um einen Deutschen. Zur Tatzeit sei er mit einer schwarzen Jeanshose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Zudem habe er eine schwarze OP-Maske und schwarze Einweghandschuhe getragen.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell