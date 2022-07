Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsames Pedelec-Training mit der Polizei und der Verkehrswacht Bochum

Witten (ots)

Dass immer mehr Menschen auf Fahrrad und Pedelec umsteigen, ist eine äußerst positive Entwicklung. Doch diese Art der Fortbewegung birgt auch neue Gefahren im Straßenverkehr. Viele Menschen nutzen die modernen Zweiräder, ohne zu wissen, wie sie richtig bedient werden.

Aus diesem Grund führen das Team der Verkehrsunfallprävention der Bochumer Polizei und die Verkehrswacht Bochum am Dienstag, 5. Juli 2022, in Witten erneut ein gemeinsames Pedelec-Training durch. Die Örtlichkeit: Der Personalparkplatz der Firma "Lohmann GmbH" an der Anschrift "Ruhrtal 2" in Witten.

Pedelec-Kurse sind um 15.30 Uhr sowie um 16.30 Uhr geplant.

Nach einem kurzen theoretischen Teil durch die Verkehrswacht Bochum startet der praktische Teil. Es wird ein Fahrradparcours durchfahren, bei dem die Geschicklichkeit mit dem Pedelec und das richtige Bremsen geübt werden können.

Das Team der Verkehrsunfallprävention der Bochumer Polizei bietet vor Ort eine Fahrradhelmberatung an, steht für Fragen und Anregungen zur Verfügung, gibt Sicherheitstipps und wirbt für ein gefahrloses Miteinander im Straßenverkehr.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit an einem Hör-, Seh- und Reaktionstest teilzunehmen.

Wichtige Voraussetzung für die Teilnahme an dem Training ist das Mitbringen des eigenen Pedelecs sowie eines passenden Fahrradhelms.

Das kostenlose Training richtet sich primär an Teilnehmerinnen und Teilnehmer "Ü50".

Anmeldungen im Vorfeld sind unbedingt erforderlich; dies kann entweder bei der Verkehrsunfallprävention der Polizei Bochum unter der Telefonnummer 0234 909-5126 oder gerne auch per E-Mail an Gundula.downar@polizei.nrw.de geschehen.

Alternativ ist eine Anmeldung auch über den örtlichen Ansprechpartner Herr M. Steinigeweg, unter der Telefonnummer 015115521654 oder per E-Mail an m.steinigeweg@t-online.de möglich. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell