Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachtrag zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 30.09.2022

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

1. Radfahrerin lebensgefährlich verletzt - Steinau an der Straße

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Freitagabend gegen 18:10 Uhr ereignete, wurde eine 44-jährige E-Bike-Fahrerin aus Steinau so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Fulda geflogen werden musste. Im Kreuzungsbereich Leipziger Straße / Bahnhofstraße kam es beim Abbiegen einer 21-jährigen Suzuki-Fahrerin aus Bad Soden-Salmünster zu diesem folgenschweren Zusammenstoß. Die E-Bike-Fahrerin nutzte entgegengesetzt kommend den dortigen Fußgängerüberweg. Beide Verkehrsteilnehmer hatten zu diesem Zeitpunkt eine grün zeigende Ampel. Offensichtlich übersah die Autofahrerin hierbei das gelbe Blinklicht für Fußgänger. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen, der durch die Feuerwehr mittels Lichtmast unterstützt wird. Der Kreuzungsbereich ist zurzeit noch voll gesperrt.

Offenbach am Main, 30.09.2022, RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell