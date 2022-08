POL-PB: Tatverdächtiger und Zeugen nach Schlägereien gesucht

33129 Delbrück (ots) - Samstag, 13.08.2022, 00:43 Uhr, 33129 Delbrück-Ostenland, Mühlensenner Straße, Ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr in der Nacht zu Samstag den Radweg entlang der Mühlensenner Straße. Hier kam er nach links vom Radweg ab und stürzte in den Graben. Dabei verletzte sich der Fahrer und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der 56-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet ...

mehr