Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen- Gutmadingen

Lkr. Tuttlingen) Container auf einer Baustelle aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen (20.05.2022)

Gutmadingen (ots)

Unbekannte haben auf einer Baustelle in der Alemannenstraße im Zeitraum Donnerstag, 17.30 Uhr, bis Freitag, 06.30 Uhr, insgesamt drei Baucontainer gewaltsam aufgebrochen und technisches Equipment und verschiedene Werkzeuge gestohlen. Die Diebe öffneten zudem mit einem in einem Container hinterlegten Schlüssel einen Radlader und fuhren mit der Arbeitsmaschine auf der Baustelle herum. Die Polizei schätzt den entstandenen Diebstahlschaden auf eine Höhe von mehreren tausend Euro. Die unbekannten Täter müssen für den Abtransport der Werkzeuge ein größeres Fahrzeug oder ein Auto mit Anhänger benutzt haben. Personen die im betreffenden Zeitraum Beobachtungen im Bereich der Baustelle am Ortsausgang Gutmadingen in Richtung Neudingen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, in Verbindung zu setzen.

