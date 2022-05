Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn, Lkr. Rottweil) Ford Transit gerät in Brand (19.05.2022)

Eschbronn (ots)

Am Donnerstagabend ist auf der Straße "Im Angel" ein Ford Transit in Brand geraten. Vermutlich aufgrund technischen Defekts entzündete sich innerhalb des Fahrzeugs ein Feuer, das die Feuerwehr der Abteilung Eschbronn, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Mann ausgerückt war, löschte. Verletzt wurde niemand. An dem noch neuen Ford Transit entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell