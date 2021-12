Polizei Gütersloh

POL-GT: Verletzte Person nach starker Rauchentwicklung

Gütersloh (ots)

Rietberg (TP) - Am Montagabend, 06.12.2021, gegen 20:00 Uhr, wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einem Dachgeschoss eines Wohnhauses an der Oststraße im Rietberger Stadtteil Neuenkirchen, gemeldet. Bei Eintreffen der Kräfte der Feuerwehr und der Polizei wurde die Meldung bestätigt. Ursächlich für die Rauchentwicklung war laut Angaben der Feuerwehr vermutlich der Kurzschluss eines Akkus für ein Modellflugzeug. Hierdurch kam es dann zu einer sehr starken Hitzeentwicklung, die sich im Dachgeschoss ausbreiten und auf diverse Objekte übergreifen konnte. Der Bewohner des Hauses entdeckte das Geschehen selbst und zog sich bei ersten eigenen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Die Rauch- und Hitzeentwicklung im Dachgeschoss wurde durch die eingesetzten Kräfte der örtlichen Feuerwehr erfolgreich bekämpft. Auch wenn am Wohnhaus kein Gebäudeschaden hervorgerufen wurde, wird der entstandene Sachschaden durch die Polizei auf ca. 30.000 EUR geschätzt.

