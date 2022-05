Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unbekannte überfallen jungen Mann

Polizei sucht Zeugen (19.05.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Mann in der Villinger Innenstadt überfallen und beraubt. Ein 26-Jähriger war gegen 0.45 Uhr zu Fuß zunächst auf der Rietenstraße und dann auf der Bickenstraße in Richtung Landratsamt unterwegs. Dabei verfolgten ihn fünf Personen, die ihn auf einer spiralförmigen Fußgängerbrücke in Richtung Landratsamt einholten. Die Gruppe forderte unter Vorhalt von Waffen Geld. Als sich der Überfallene zur Wehr setzte, flüchtete die Bande weiter in Richtung der Straße "Am Hoptbühl". Beim Haupttäter handelte es sich um einen etwa 175 -185 cm großen Mann, der mit einer weißen Hose, Sonnenbrille und dunklem T-Shirt bekleidet war. Einen zweiten Täter beschrieb der Überfallene als über 185 cm große Person mit schwarzer Steppjacke und schwarzer Hose. Beide trugen Corona-Masken. Bei den anderen Personen soll es sich um dunkelhaarige Männer mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere ein junges Paar, das sich kurz vor der Tat auf einer Bank Höhe Bickenstraße / Rietenstraße aufgehalten und möglicherweise die Tätergruppe beobachtet hat wird gebeten, sich umgehend bei der die Kriminalpolizei Rottweil, Telefon 0741 477-0, zu melden.

