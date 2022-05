Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkr. Rottweil) Schwarzen Citroen C4 angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (12.05.2022)

Schiltach (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist es am Donnerstag letzte Woche auf der Bahnhofstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich beim Ein oder Ausparken, einen schwarzen Citroen C4 im Bereich der Fahrertür. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Der Citroen stand zur Unfallzeit auf dem Parkplatz Hansgrohe-Werk West in der ersten Parkreihe, mit der Fahrzeugfront in Richtung Bahnhofstraße. Die Polizei bittet nun Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell