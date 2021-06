Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht in Altenbaunaer Straße: Ermittler erbitten Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am gestrigen Donnerstag in der Altenbauner Straße, gegenüber der Kirchbergstraße, ereignete. Eine 28-Jährige aus Edermünde hatte ihren grauen Mazda 6 auf dem dortigen Parkstreifen in der Zeit zwischen 17 und 23 Uhr abgestellt und musste bei ihrer Rückkehr einen größeren Unfallschaden an der Fahrertür, dem vorderen linken Kotflügel sowie dem linken Außenspiegel feststellen. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von rund 3.000 Euro fehlte jedoch jede Spur. Anhand der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass der Unbekannte auf der Altenbaunaer Straße in Richtung Baunatal unterwegs war und im Vorbeifahren aus unbekannter Ursache gegen die Fahrerseite des geparkten Wagens stieß.

Wer den Unfall möglicherweise beobachtet hat oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

