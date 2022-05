Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neukirch, Lkr. Rottweil) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich (19.05.2022)

Neukirch (ots)

Am Donnerstagabend ist auf der Bundesstraße 27 zwischen Schömberg und Neukirch zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Gegen 21 Uhr war ein 19 Jahre junger Mann mit einem VW Fox von Schömberg in Richtung Neukirch unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Neukirch kam der 19-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich, bevor er auf dem Dach liegen blieb. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am VW Fox entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

