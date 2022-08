Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! - Polizei stellt deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen fest

Kreis Paderborn (ots)

(mh) 70 Verkehrsverstöße stellte die Polizei am Donnerstag bei ihren wöchentlichen Schwerpunktkontrollen im Kreisgebiet fest. 68 gingen auf das Konto überhöhte Geschwindigkeit. Einige Verkehrsteilnehmer waren deutlich zu schnell unterwegs.

So erwischte die Polizei einen 35-Jährigen aus Warstein mit 157 km/h in einer Mercedes S-Klasse auf der L775. Ihm drohen ebenso ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld von 480 Euro, wie einem 21-jährigen Fahrer aus Schieder-Schwalenberg in einem VW Golf und einem 34-Jährigen aus Steinheim in einem Audi. Beide erwischten die Beamtinnen und Beamten mit 52 beziehungsweise 53 Stundenkilometern zu schnell auf der B1. Dort sind ebenfalls 100 km/h erlaubt.

70 Stundenkilometer dürfen auf der B68 gefahren werden. Ein 67-jähriger Bad Wünnenberger hielt sich in einem Citroen C4 nicht daran. Die Polizei erwischte ihn mit 111 km/h. Der Fahrer muss seinen Führerschein für einen Monat abgeben. Dazu gibt es zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 320 Euro. Ein 20-Jähriger aus Paderborn war in einem Mercedes Benz auf der L813 zu schnell. Bei erlaubten 50 Stundenkilometern fuhr der Mann mit 100 km/h.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen gab es noch eine schriftliche Verwarnung wegen einer Einfahrt in eine Einbahnstraße sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen eines verbotenen Überholvorgangs.

Die wöchentlichen Kontrollen gehören zum Behördenschwerpunkt #PassAuf!, mit dem sich die Polizei Paderborn für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer einsetzt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell