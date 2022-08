Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrerflucht nach Kollision mit Radfahrer

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Augustdorfer Straße/Dr.-Mertens-Weg sucht die Polizei einen Autofahrer und Unfallzeugen.

Am Donnerstag, 11.08.2022 fuhr ein 40-jähriger Radfahrer gegen 14:40 Uhr verbotswidrig auf dem linken Geh-/Radweg an der Augustdorfer Straße in Richtung Detmolder Straße. An der Kreuzung Dr.-Mertens-Weg kam es zur Kollision mit einem Auto. Der Radler fiel auf die Haube und verletzte sich leicht. Der unbekannte Pkw-Fahrer bat darum, keine Polizei zu rufen, und gab dem Radfahrer einen kleinen Geldbetrag. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Der mit osteuropäischem Akzent sprechende Autofahrer soll 60 bis 70 Jahre alt und um 180 cm groß sein. Er hatte einen leichten Bart, trug eine lange Hose und eine Kappe. Bei dem Auto soll es sich um einen größeren, silbernen Pkw gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell