Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall / Künzelsau: Versuchte Einbrüche - Zeugen gesucht

Zwei versuchte Einbrüche von unbekannten Tätern ereigneten sich in der vergangenen Woche in Niedernhall und Künzelsau. Zwischen dem 13. und dem 19. November versuchten Unbekannte in Künzelsau im Rubensweg eine Terrassentüre aufzubrechen. Nachdem dies misslang flüchteten die Täter ohne etwas entwendet zu haben. Bei Hinweisen zur Tat bittet die Polizei Zeugen sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden. In Niedernhall wurde von Unbekannten bei der Einmündung Forellenbach-Mühlbach zwischen dem 12. und dem 20. November eine Gartenhütte aufgebrochen. Die Täter betraten die Hütte, ohne etwas zu stehlen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Taten.

Pfedelbach: Unfallflucht- Zeugen gesucht

Ein Unbekannter fuhr am Wochenende mutmaßlich mit einem schwarzen Mercedes gegen einen Maschendrahtzaun in Pfedelbach. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, verursachte eine unbekannte Person in der Eichenstraße einen Sachschaden von circa 400 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin kollidierte mit seinem oder ihrem Fahrzeug mit einem Maschendrahtzaun. Hierbei brach ein steinerner Pfosten ab. Vor Ort wurden zwei schwarze Teile aufgefunden, welche der Marke Mercedes-Benz zugeordnet werden können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

