Polizei Salzgitter

Pressemitteilung für den Bereich Peine vom 27.09.2022:

Peine

Wolfenbüttel vom 27.09.2022:

Peine (ots)

Treibstoffdiebstahl in Broistedt

Aus mindestens 3 LKW ist in über das zurückliegende Wochenende Dieselkraftstoff gestohlen worden. Die Fahrzeuge standen geparkt an der Vechelder Straße in Broistedt. Am Montagmorgen stellten die jeweiligen Fahrer fest, dass der Kraftstoff aus den Tanks abgelassen wurde. Auf welchem Wege die Tanks aufgebrochen und der Treibstoff entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Sachbeschädigung an Vereinsheim in Lengede

In der Nacht vom 25.09. auf den 26.09. ist das Vereinsheim des Angelsportvereins in Lengede beschädigt worden. Ein Vereinsverantwortlicher stellte am Montagmorgen fest, dass eine Gebäudeseite mit schwarzer Farbe beschmiert worden ist. Außerdem ist ein Pflasterstein mehrfach gegen die Fassade geworfen worden und hat dadurch Schäden verursacht. Der Schaden bewegt sich im deutlich vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Vechelde.

