POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 27. September 2022:

Kissenbrück: Einbruch in Einfamilienhaus

Montag, 26.09.2022, zwischen 09:30 Uhr und 16:30 Uhr

Unbekannte Täter drangen am Montag, zwischen 09:30 Uhr und 16:30 Uhr, nach Aufhebeln der Eingangstür in ein Einfamilienhaus in der Straße Allee in Kissenbrück ein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde vorgefundenes Bargeld sowie Schmuck entwendet. Zum Diebesgut können keine weiteren Angaben gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen / Hemkenrode: PKW Diebstahl

Sonntag, 25.09.2022, 23:00 Uhr, bis Montag, 26.09.2022, 06:45 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter einen am Straßenrand in Hemkenrode, Landstraße, abgestellten PKW Mazda. Der Wert des roten Mazda CX-5 wird mit rund 25000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

