POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 25.09.2022

Salzgitter (ots)

Am frühen Samstagabend wurde durch die Polizei ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter festgestellt, der auf einem Parkplatz an der Straße Am Pfingstanger in Salzgitter-Bad einen Pkw geführt hatte, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Ermittlungen ergaben, dass der 47-jährige außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

