Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Durstige Frau stiehlt zwei Mal im selben Geschäft und greift Bundespolizisten an

Hannover (ots)

Hannover. Ohne Geld, dafür aber mit ordentlich Durst, sorgte gestern eine Frau (40) aus Hannover für einen Einsatz der Bundespolizei Hannover im Hauptbahnhof. Gegen 17:50 Uhr spazierte die gebürtige Polin in eine Drogerie im Hauptbahnhof, entnahm vier Dosen Sekt und verließ das Geschäft ohne diese zu bezahlen. Der Ladendetektiv konnte die Frau zwar bei der Tat beobachten, aber nicht mehr rechtzeitig vor Verlassen der Drogerie aufhalten. Nur eine halbe Stunde später kehrte sie in das gleiche Geschäft zurück. Erneut entnahm sie vier Dosen Sekt und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Dieses Mal war der Ladendetektiv allerdings auf der Hut, erwischte sie noch hinter der Kasse und ging mit ihr ins Büro. Dort versuchte die Frau dann zu flüchten und rannte in Richtung Ausgang. Erneut konnte der Detektiv sie vor Verlassen des Geschäfts festhalten und rief zur Unterstützung die Bundespolizei. Die 40-Jährige händigte den Beamten widerwillig die gestohlenen Sektdosen aus. Plötzlich rammte sie einen der Beamten, stieß ihn zur Seite und flüchtete abermals aus dem Büro. Die Bundespolizisten konnten die renitente Diebin rechtzeitig einholen und verbrachten sie dieses Mal zur Bundespolizeiwache. Dort unterzog sich die Frau einem Atemalkoholtest. Dieser zeigte beachtliche 3,05 Promille an. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Blutentnahme an. Auf die Frau warten nun zwei Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell