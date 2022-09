Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 25. September 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl aus VW Bus,

Samstag, 24.09.2022, in der Zeit von 12:15 bis 14:15 Uhr, 38315 Hornburg, Sportanlagen Schladen-Werla

Der Fahrzeughalter eines weißen VW Busses, T6, stellte diesen am Samstag, 24.09.2022, in der Zeit von 12:15 Uhr bis 14:15 Uhr, auf dem Parkplatz vor der Sportanlage Schladen-Werla in Hornburg ab. Als er gegen 14:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Beifahrertür einen Spalt weit und die Schiebetür auf der Beifahrerseite ganz geöffnet waren. Aus dem Innenraum wurden Gegenstände entwendet. Unter anderem ein Trikotsatz, der später in Tatortnähe verteilt aufgefunden werden konnte.

Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten sich an die Polizeistation Schladen unter 05335 / 92966-0 oder an das PK Wolfenbüttel 05331 / 933-0 zu wenden.

