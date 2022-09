Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 24. September 2022

Wolfenbüttel (ots)

Versuchte Einbrüche in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel

1. Donnerstag, 22.09.2022, 21:36 Uhr 2. Donnerstag/Freitag, 22./23.09.2022, 11:00 Uhr - 08:00 Uhr

Zu zwei versuchten Einbrüchen kam es am Abend bzw. in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Im ersten Fall schnitten drei bisher unbekannte, männliche Personen zwei Zaunelemente und eine Sichtschutzplane auf, um auf das Grundstück in der Straße Im Blumengarten in Wolfenbüttel zu gelangen. Beim Annähern an das Gebäude löste jedoch sowohl die Überwachungstechnik als auch die Hausbeleuchtung aus, weshalb die unbekannten Personen vermutlich von der weiteren Tatausführung absahen. Gegenstände wurden nicht entwendet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.200,- Euro geschätzt.

Bei einem weiteren versuchten Einbruch hebelten bisher unbekannte Täter in der Teichwiese in Uehrde, OT Barnstorf, ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Das Gebäude wurde durchsucht, jedoch wurden keine Gegenstände entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 und für den zweiten Fall zusätzlich die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332/94654-0 entgegen.

Pkw überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt

Freitag, 23.09.2022, 21:21 Uhr

Eine 30-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr am Freitagabend die Landessstraße 627 zwischen den Ortschaften Dettum und Ahlum. Im Verlauf einer Rechtskurve kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Vermutlich durch das Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß linksseitig gegen einen Baum und überschlug sich. Dadurch wurde die Autofahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

Unfallflucht: Unbekannter Pkw beschädigt zwei geparkte Fahrzeuge

Samstag, 24.09.2022, 03:23 Uhr (Feststellungszeit), Unfallzeitpunkt unbekannt

Einer Funkstreifenbesatzung der Polizei Wolfenbüttel fielen beim Befahren der Straße Am Rehmanger in Wolfenbüttel am frühen Samstagmorgen zwei ordnungsgemäß abgestellte, jedoch stark beschädigte Fahrzeuge, einen Dacia Sandero und einen Renault Espace, auf. Weiterhin konnten Fahrzeugteile eines weiteren Fahrzeuges, das nicht dort abgestellt war, vorgefunden werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird daher davon ausgegangen, dass ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen Unfall verursachte und sich der oder die verantwortliche Fahrzeugführer/-in unerlaubt vom Unfallort entfernte. Sichergestellte Fahrzeugteile und verursachte Spuren geben Hinweise auf das verursachende Fahrzeug, vermutlich ein Audi, und dessen Fluchtrichtung. Entsprechende Überprüfungen und Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

