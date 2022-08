Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei stellt mögliches Diebesgut sicher und bittet um Hinweise ++ 50-Jähriger verletzt sich beim Sturz mit dem Rad ++ 58-jähriger Radfahrer auf der Kreisstraße angefahren ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots)

Polizei stellt mögliches Diebesgut sicher und bittet um Hinweise

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Bremervörde. Nach der Kontrolle eines 45-jährigen Bremervörders haben Beamte der Bremervörder Polizei vor etwa zwei Wochen ein neuwertiges Fahrrad und eine Auto-Fernbedienung sichergestellt. Der betreffende Mann war am Freitag, 12. August, gegen 20.40 Uhr, mit einem grauen Herrensportrad des Herstellers WITTICH in der Stadt unterwegs. Als ihn die Polizei stoppen wollte, versuchte der 45-Jährige zu fliehen. Er konnte wenig später in der Nähe seiner Wohnung angetroffen werden. Da der polizeibekannte Mann keinen Eigentumsnachweis für das Fahrrad vorweisen konnte, wurde es als mögliches Diebesgut sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten bei ihm eine Audi-Autofernbedienung mit abgebrochenem Schlüssel. Auch sie dürfte dem 45-Jährigen nicht gehören. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler der Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0 um Hinweise zur Herkunft beider Gegenstände.

50-Jähriger verletzt sich beim Sturz mit dem Rad

Wiersdorf. Beim Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein 50-jähriger Heeslinger am Montagmorgen verletzt. Der Mann war gegen 8 Uhr auf der Wiersdorfer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er ungewollt die Bremse bediente. Er kam zu Fall und zog sich bei dem Sturz eine Verletzung an seinem Arm zu. Im Rettungswagen wurde er in die Bremervörder OsteMed Klinik gebracht.

58-jähriger Radfahrer auf der Kreisstraße angefahren

Brauel. Schwere Verletzungen hat sich ein 58-jähriger Radfahrer am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der K 130 zugezogen. Der Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Sportrad auf der Fahrbahn der Kreisstraße von Brauel in Richtung Heeslingen unterwegs. Ein in gleicher Richtung fahrender, 21-jähriger Autofahrer bemerkte den Radler vermutlich zu spät und kollidierte mit ihm. Der 58-Jährige zog sich dabei Verletzungen am Rücken zu und wurde im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zweitausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell