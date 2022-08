Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++ 20-Jährige bei Unfall schwer verletzt ++ Hansalinie - Polizei stoppt Drogenfahrten ++ Junger E-Scooter-Fahrer verletzt ++

Rotenburg (ots)

Unfall unter Alkoholeinfluss

Hepstedt. Mit fast drei Promille hat eine 22-jährige Autofahrerin am Sonntagabend einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 133 zwischen Kirchtimke und Hepstedt verursacht. Die junge Frau war gegen 20 Uhr mit ihrem VW Golf in Richtung Hepstedt unterwegs, als sie mit ihrem Fahrzeug ohne fremde Beteiligung nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Wagen mit mehreren kleine Bäumen. Die 22-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss zu stehen schien. Das bestätigte sich nach einem Atemalkoholtest von 2,9 Promille. Im Anschluss an die Erstversorgung musste die junge Frau eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf über dreitausend Euro.

20-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Selsingen. Schwere Verletzungen hat sich eine 20-jährige Autofahrerin am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Butterstraße zugezogen. Die junge Frau war gegen 6 Uhr in einer Linkskurve mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Straßenbaum kollidiert. Sie wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Da der Verdacht besteht, dass die 20-Jährige den Unfall nach eigenen Angaben unter Alkoholeinwirkung verursacht hat, musste sie im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Junger E-Scooter-Fahrer verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Goethestraße/Kirchstraße ist am Sonntagmittag ein 12-jähriger Fahrer eines E-Scooters verletzt worden. Ein 53-jähriger Autofahrer hatte gegen 13.20 Uhr mit seinem Mercedes von der Goethestraße nach links in die Kirchstraße abbiegen wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Jungen, der ebenfalls in die Kirchstraße abbiegen wollte. Der 12-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Hansalinie - Polizei stoppt Drogenfahrten

Sottrum/Hollenstedt/A1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen und der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei haben am Sonntagabend auf der Hansalinie A1 zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Beide stehen im Verdacht, unter Drogeneinfluss am Steuer ihrer Fahrzeuge gesessen zu haben. Gegen 18 Uhr traf es einen 40-jährigen Mann. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Grundbergsee bemerkten die Beamten bei ihm möglichen Konsum von Rauschgift. Zwei Stunden später stoppte eine Streifenbesatzung den Seat eines 22-Jährigen auf dem Gelände der Rastanlage Aarbachkate. Auch diesmal ergab sich bei dem Fahrer der Verdacht des Drogenkonsums. Beide Männer mussten eine Blutprobe abgeben.

