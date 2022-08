Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Handtaschenraub an der Stadtkirche - Polizei bittet um Hinweise ++ Junger Mann unter Drogenverdacht ++

Rotenburg (ots)

Nach Handtaschenraub an der Stadtkirche - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Nach einem Handtaschenraub, der sich bereits am vergangenen Sonntagabend in der Nähe der Stadtkirche ereignen haben soll, bitten die Ermittler der Rotenburger Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein noch unbekannter junger Mann eine 39-jährige Rotenburgerin gegen 22 Uhr im Einmündungsbereich Am Kirchhof/Lindenstraße unerwartet in gebrochenem Deutsch um Hilfe gebeten haben. Der Unbekannte sei etwa 170 cm groß, 16 bis 17 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen. Über Mund und Nase habe er ein schwarzes Tuch (keine FFP2- oder OP-Maske) getragen. Bevor die Frau auf die Bitte reagieren konnte, sei ein zweiter unbekannter Mann mit einem Motorroller an sie herangefahren, habe ihr die Handtasche von der Schulter gerissen und sei sofort in Richtung Goethestraße/Pferdemarkt geflüchtet. Während der Fahrt habe der Täter mit der Handtasche gewedelt. Der Rollerfahrer sei im gleichen Alter gewesen und habe eine eher mollige Figur und ein rundes Gesicht gehabt. Er trug ebenfalls schwarze Kleidung. Sein Mototorroller sei weinrot mit schwarzer Sitzbank gewesen. Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei.

Junger Mann unter Drogenverdacht

Sittensen/A1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen haben am Donnerstagnachmittag einen jungen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 22-jährige Mann war gegen 17.15 Uhr mit seinem BMW auf der Hansalinie in Richtung Hamburg unterwegs. Zeugen hatten ab der Rastanlage Grundbergsee seine unsichere Fahrweise beobachtet und der Polizei gemeldet. An der Anschlussstelle Hollenstedt lotste ihn eine Streifenbesatzung von der Autobahn. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige unter Drogeneinfluss zu stehen schien. Er musste eine Blutprobe abgeben.

