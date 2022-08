POL-ROW: ++ 46-jähriger Biker stirbt bei Unfall am Bahnübergang ++ Betrunkener Radfahrer kommt zu Fall ++ Unfall an der Baustellenampel ++ Über 2000 Euro durch WhatsApp-Betrug verloren ++

Polizeiinspektion Rotenburg

++ 46-jähriger Biker stirbt bei Unfall am Bahnübergang ++ Betrunkener Radfahrer kommt zu Fall ++ Unfall an der Baustellenampel ++ Über 2000 Euro durch WhatsApp-Betrug verloren ++

Rotenburg (ots)

46-jähriger Biker stirbt bei Unfall am Bahnübergang

Elsdorf. Bei einem Verkehrsunfall am Bahnhof Elsdorf ist am Dienstagnachmittag ein 46-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann den dortigen Bahnübergang gegen 17.10 Uhr mit seiner Honda überqueren wollen und dabei ein sich näherndes Triebfahrzeug mit Güterwaggons vermutlich übersehen. Er kam mit seiner Maschine zu Fall und rutschte gegen den querenden Zug. Bei der Kollision zog sich der Biker so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Betrunkener Radfahrer kommt zu Fall

Westerwalsede. In der Nacht zum Mittwoch hat sich ein betrunkener Radfahrer bei einem Verkehrsunfall an der K 220 verletzt. Der Mann war gegen 1.45 Uhr an der Kreisstraße unterwegs, als er in Höhe der Einmündung der Straße Zum Sporthaus zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sich der 33-Jährige leichte Verletzungen zu und musste im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht werden. Dort wurde dem Mann auch eine Blutprobe abgenommen.

Unfall an der Baustellenampel

Veersebrück. Am Dienstagvormittag ist es vor einer Baustellenampel auf der Bundesstraße 75 zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 39-jähriger Autofahrer hatte an der Ampel in Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 224 in Richtung Bartelsdorf mit seinem Audi verkehrsbedingt halten müssen. Das erkannte der nachfolgende, 30-jährige Fahrer eines Audi vermutlich zu spät. Er fuhr auf den Vordermann auf und verletzte ihn dabei leicht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund siebentausend Euro.

Über 2000 Euro durch WhatsApp-Betrug verloren

Visselhövede. Eine 56-jährige Frau ist am Montagvormittag auf einen WhatsApp-Betrug hereingefallen. Die Visselhövederin hatte gegen 9.40 Uhr eine Nachricht von ihrer angeblichen Tochter erhalten. Darin schilderte die Unbekannte, dass sie Stress wegen einer ausstehenden Rechnung habe. Weil ihr Handy defekt sei und sie ein neues verwende, könne sie die Zahlung von 2570,30 Euro nicht selbst leisten. Das übernahm dann die besorgte Mutter. Später bemerkte die Frau, dass sie Opfer von Betrügern geworden ist.

Autobahnpolizei stoppt Alkoholfahrt

Elsdorf. Mit 1,1 Promille ist ein 28-jähriger Autofahrer am Dienstagabend auf der Hansalinie A1 in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Der Transporter des Mannes war den Beamten gegen 18.20 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Bremen in Höhe Elsdorf aufgefallen. Bei einer Verkehrskontrolle an der Anschlussstelle bemerkten sie bei dem Fahrer, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Der Atemalkoholtest bestätigte den ersten Eindruck. Der 28-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Junger Randalierer muss ins Polizeigewahrsam

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Dienstagvormittag einen 19-jähriger Randalierer in Gewahrsam nehmen müssen. Der junge Mann hatte kurz nach 11 Uhr zwei Fensterscheiben einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung an der Altbremer Straße eingeworfen und deren Mitarbeiter bedroht. Da sich der 19-Jährige auch durch die hinzugerufenen Beamten nicht beruhigen ließ, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten zur Wache mitgenommen.

Gewerbsmäßige Zigarettendiebe machen reiche Beute

Scheeßel. Drei noch unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt am Vahlder Weg Zigaretten im Wert von über viertausend Euro gestohlen. Gegen 16 Uhr gelang es den, vermutlich gewerbsmäßigen Dieben hinter einem Kassentresen zwei Kisten mit Tabakwaren an sich zu bringen. Darin befanden sich 69 Stangen Zigaretten. Über die Täter gibt es allerdings nur sehr vage Hinweise. Deshalb bittet die Scheeßeler Polizei unter Telefon 04263/98516-0 um weitere Mitteilungen.

